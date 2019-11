Ultimo fine settimana di Novembre in Riviera. Ecco le nostre migliori proposte pensate per voi

Questo si può definire un fine settimana di transito prima dell’inizio del lungo periodo di festa che ci traghetterà sino alle porte dell'anno nuovo ed oltre. Ma vediamo le migliori proposte per questo weekend.

Spettacoli Teatrali & Musicali

Questa sera al teatro dell'Attrito di Imperia, andrà in scena lo spettacolo ‘Vittime e carnefici’ tratto dal romanzo ‘Sulla sedia sbagliata’ di Sara Rattaro nell'adattamento e regia di Giorgia Brusco. In scena gli attori Giorgia Brusco ed Alessandro Cirilli. Si tratta di uno spettacolo forte, che coniuga il teatro d'attore e quello di figura, tante voci che si rincorrono per un finale a sorpresa.



Gli altri appuntamenti riguardano il teatro dialettale: a Diano Marina, presso la Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, l’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’ mette in scena una commedia semi dialettale in tre atti dal titolo ‘S'a va ben, a me maìu’. Due le rappresentazioni: sabato alle ore 21 e domenica alle ore 15.30.

‘Aria de festival!’ è il titolo della rappresentazione dialettale in programma questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello e messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. L’evento rientra nella rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali a cura della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).



Una serata a favore della Croce Rossa locale è quella che si terrà alle ore 21.15 al teatro Salvini di Pieve di Teco quando la Compagnia teatrale ‘Tutti esauriti’ di Pornassio presenterà ‘Colpi di Timone’, spettacolo omaggio a Gilberto Govi.

In occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, la 'Banda Musicale P.S. Rambaldi' si esibirà alle 11.30 di domenica mattina in Piazza San Sebastiano in frazione Coldirodi di Sanremo. In programma brani della tradizione bandistica e popolare.

Continuano ad Imperia le iniziative per ‘Aspettando il Centenario’. Domenica alle 16 presso il vecchio Municipio a Castelvecchio, si terrà un concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro.

Presentazioni libri & Conferenze

Il Museo del fiore di Sanremo, ubicato a Villa Ormond, oggi ospiterà due eventi. Alle 16 si terrà un seminario facente parte del ciclo di incontri divulgativi sulle ‘Piante Mediterranee tra scienza e tradizione’ dal titolo ‘Il garofano: nuova vita di un fiore classico’. Relatore sarà Flavio Sapia, noto ibridatore della città dei fiori. Alle 18.30 l’appuntamento è con la rassegna ‘Stasera parlo io. Voce all'autore’ durante il quale Luca Granato presenterà il suo libro ‘Un treno per Berlino’.

La vita e la carriera dell'Ammiraglio Medico imperiese Eugenio Ghersi sarà ricordata oggi pomeriggio con la presentazione del libro ‘Eugenio Ghersi - Un Medico di Marina sulle vie del mondo’. L’appuntamento è fissato alle 17.00 presso l’Auditorium del Museo Navale in Via Scarincio ad Imperia.

Alle 15.30 di questo pomeriggio, presso la sede della Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi a Ventimiglia, si terrà il Convegno dedicato alla figura di Renzo Villa. Educatore, studioso, giornalista e poeta, Villa ha dedicato la sua vita allo studio e alla diffusione del dialetto della Mortola e della città di confine. Il convegno, organizzato da Olga Villa, sarà introdotto dal professor Lorenzo Coveri dell’Università di Genova.



Sempre questo pomeriggio a Ventimiglia, alla libreria Mondadori, in via Roma 44, si terrà la presentazione del nuovo libro dell’autore sanremese Sergio Cioli dal titolo ‘Il colore del ricordo’. Parteciperà la dottoressa Raffaella Rognoni che introdurrà il tema della solitudine confrontandosi con l'autore.



‘Cambia la società, cambia il lavoro è noi cosa facciamo?’. Questo è il titolo della conferenza del sociologo Salvatore Vento che terrà questo pomeriggio nel Salone della chiesa di Sant’Agostino di Ventimiglia. Sarà argomentata una fotografia del lavoro oggi con i limiti e i pregi.



‘UpArte Badalucco Art Gallery’ di Badalucco ospiterà oggi l’inaugurazione della 4a edizione di ‘UpArteNatale’, evento dedicato all'arte e all'artigianato. Durante l’evento si terrà la presentazione del libro ‘Semplicemente Simone’ di A. Celia.

Si terrà quest’anno in due giornate il ‘Premio Adler’, appuntamento in programma sabato e domenica alla fortezza di Santa Tecla a Sanremo. Sabato sarà dedicato ad una tavola rotonda sul tema ‘Comunità politiche locali e territorio’, mentre domenica, dopo un incontro dal titolo ‘Se lo sviluppo abbraccia la bellezza’, si terrà la consegna del premio Adler allietata dalla musica dei Mostly Harmless e del Quel Duo lì.

Aspettando Natale

Alle 15 di oggi, sabato 30 novembre, s’inaugura a Sanremo il Luna Park dei Fiori in Piazzale Carlo Dapporto. Dalle 9 alle 19, piazza Marinella ad Arma di Taggia ospiterà l’evento ‘Aspettando Natale’ dove si potranno trovare stand artistici del fatto a mano e stand del gusto. Dalle ore 14.30 anche uno spettacolo ispirato ai Muppets con le migliori canzoni di Natale oltre un laboratorio di costruzione Pupazzi Pazzi natalizi con materiali di riciclo.



