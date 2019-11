Oggi a Bordighera la presentazione del libro "Ricominceremo da ieri" di Kevin Cirillo

Oggi sabato 30 Novembre 2019 al Velvet Bordighera alle ore 17:00, in collaborazione con la Libreria AmicoLibro di Bordighera, avrà luogo la presentazione del libro "Ricominceremo da Ieri" di Kevin Cirillo con la lettura di alcune poesie tradotte in lingua francese, inglese, spagnola e portoghese da cinque studentesse dell'università di Nizza "Nice Cote d'Azur".

Kevin, un giovane autore di poesie Sanremese, ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro per molteplici piattaforme online tra le quali Feltrinelli e Mondadori. Mathilda Molinari, Rachele Lassola, Patricia Sànchez, Angélique Yazdi e Camila Ribero Yepes frequentanti l'università di lingue hanno svolto la traduzione dei "Best Of" del nuovo libro dell'autore nell'ambito di un progetto universitario assegnato dal Professore Eric Gautier. Ingresso libero