Esce oggi ‘Più semplice’, il nuovo singolo della cantautrice sanremese Monia: “Parlo d’amore, ma con una visione diversa”

È online da oggi ‘Più semplice’, il nuovo lavoro della cantautrice sanremese Monia. Su tutti i digital store, sulla pagina Instagram monia_real e sul sito ufficiale www.moniaofficial.it esce il nuovo singolo dell’artista che, fino a qualche tempo fa, avevamo conosciuto con il nome di Monia Russo.

Ma la sua nuova veste imponeva un cambio di immagine e, così, il singolo ‘Più semplice’ e l’Ep che ne seguirà usciranno sotto il suo nuovo nome: Monia. “Il mio nuovo brano parla d’amore, ma con una visione un differente - racconta Monia ai microfoni di SanremoNews - racconta di una storia finita e la comprensione di ciò che di buono c’è stato nella speranza che il vissuto possa portare a qualcosa di nuovo, sia per chi non c’è più sia per me che lo sto raccontando. Una consapevolezza degli errori che ci fanno crescere”.

‘Più semplice’ è opera di Monia, in collaborazione con il suo co-autore Fabio Fornaro con il quale ha collaborato anche per l’Ep che uscirà ad aprile 2020. Ancora top secret sia la data che il titolo. Si sa solo che la data sarà in qualche modo collegata con il titolo dell’album. “Un disco che racconterà il mio vissuto come maturazione artistica e di crescita in questi anni, con i miei brani racconto le esperienze di questi anni in una visione autobiografica. La pubblicazione del nuovo singolo è un po’ come i ‘fuochi d’artificio’ per la nuova produzione” rivela Monia.

L’uscita del sidro sarà poi seguita da un tour. Ma, prima di aprile 2020, uscirà un nuovo singolo, altra anticipazione del primo lavoro firmato Monia.