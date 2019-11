Bordighera: anche oggi massiccia partecipazione al Mercato Coperto per l'appuntamento con i 'Bio detersivi' (Foto)

Anche oggi grandissima partecipazione per la serie di appuntamenti voluti dall’Amministrazione comunale della città delle palme, al Mercato Coperto di Bordighera.

Alla presenza del Sindaco Vittorio Ingenito e di diversi esponenti della Giunta, si è svolta una dimostrazione sui ‘Bio detergenti’, con un laboratorio per grandi e bambini su come si prepara il sapone. Il tutto puntando il mirino verso una Bordighera sempre più green.

Nel corso del pomeriggio è stato spiegato come creare il proprio sapone o detergente naturale anche con il nostro olio d’oliva, particolarmente pregiato e ricercato. L’evento, totalmente gratuito, ha riscontrato il favore dei residenti ed è terminato con un aperitivo anche in quesdto caso ‘Bio’, con prodotti locali selezionati.

Nel mese di dicembre si comincia sabato prossimo, alle 16.30 con ‘Aspettando il Natale’ e la creazione di centri tavola e cestini per un Natale ‘green’. Verrà anche inaugurata la cassetta delle lettere per Babbo Natale. Il 19 ‘Market Book’ ed il 21 l’incontro con Babbo Natale, dolci natalizi e cioccolata per i più piccoli. Il 28 alle 16.30 animeranno il mercato i ‘Giochi di una volta’, corredati da una merenda ‘bio’ per i bambini ed un aperitivo per gli adulti.