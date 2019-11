Una Vigilia di Natale e un Fine Anno di gusto al Ristorante “A Cuvea” di Sanremo

Per la Vigilia di Natale non prendere impegni e vieni a trascorrere questa serata di festa insieme ai tuoi familiari o amici al Ristorante "A Cuvea" a Sanremo. Qui troverai una cucina semplice, genuina e squisita come a casa, perchè a base di pesce e carne scelti in funzione alla qualità e alla disponibilità del momento.

Per la serata questo è il menù proposto:

ANTIPASTI

Stoccafisso accomodato (Brandacujun)

oppure

Antipasto di mare

PRIMI PIATTI

Linguine ai Frutti di Mare

oppure

Pansotti di Ricotta e Spinaci con Salsa di Noci

SECONDI PIATTI

Salmone alla ligure

oppure

Coniglio alla sanremasca

DESSERT

Pandolce genovese

Acqua, vino, caffè e spumante

Euro 30

Se invece vuoi festeggiare l'arrivo del Nuovo Anno con una cena all'insegna del gusto, con specialità della tradizione sanremasca, ricca di prelibatezze, questo è il menù:

ANTIPASTI

Cocktail di Gamberetti su Crostino

Seppie in Zimino con Erbette

Vol Au Vent ai Funghi Porcini

Insalata Russa

Brandacujun

PRIMO PIATTO

Ravioli di Pesce su Vellutata di Ceci e Pomodorini

SECONDI PIATTI

Cappon Magro

Sorbetto al Limone

Arrosto di Tacchinella con Patate al Profumo di Bosco

Mousse di Marron Glasse

Cotechino con Lenticchie

Acqua, vino, spumante e caffè

Euro 55

La trattoria "A Cuvea" è situata in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperta dal lunedì al sabato, per pranzo e per cena.

Il ristorante, per le feste natalizie rimarrà chiuso il 25 /12 e sarà invece aperto domenica 29 dicembre.

Per info e prenotazioni 333.3625059.