Sanremo: uomo di circa 60 anni trovato senza vita a Bussana vecchia, dovrebbe essere morto per cause naturali

Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita, nel tardo pomeriggio di oggi, nella sua abitazione di Bussana Vecchia, frazione di Sanremo. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica ed i Vigili del Fuoco, per consentire i rilievi alla luce delle fotoelettriche.

Secondo i primi riscontri sembra che l’uomo sia morto per cause naturali ma, per estrema sicurezza gli agenti del Commissariato matuziano ed i colleghi della scientifica stanno eseguendo tutti i rilievi del caso, visto che ha una ferita al capo.

Al momento non si conoscono le generalità dell’uomo, che è uno degli artisti della storica frazione matuziana.