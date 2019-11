Rocchetta Nervina: lavori in corso sullo sterrato per il paese, il Sindaco conferma "Transito solo per i fuoristrada"

“Non si può transitare con auto che non siano fuoristrada”: lo ha detto a chiare lettere il Sindaco di Rocchetta Nervina, Marco Rondelli, in relazione alla strada sterrata sulla quale la provincia sta lavorando per sistemare del ‘misto’, in modo da renderla più sicura e consentire l’accesso al piccolo centro della Val Nervia, isolato da giorni per la frana sulla Strada Provinciale 68.

Ieri avevamo evidenziato i lavori iniziati dalla Provincia per sistemare la strada che, seppur allungando il tragitto di circa 15 chilometri, potrà consentire l’accesso al paese, nel periodo di chiusura della strada e durante i lavori che dovrebbero iniziare lunedì, tempo permettendo.

Al momento, però, i lavori non sono ancora terminati e, anche quando finiranno, la strada non sarà agevolmente percorribile. Quindi sarà opportuno che l’accesso alla stessa sia esclusivamente per vetture adatte, fuoristrada o almeno 4x4. Chiaramente sarà utilizzabile da una parte di mezzi di soccorso, nel caso in cui dovessero servire. Ora, ovviamente, si guarda al cielo ed alla speranza che il maltempo di domani non aggravi ulteriormente la situazione.