Imperia, vandalizzato pannello in Galleria Gastaldi, Gagliano: "Atto di inciviltà, c'è grande rammarico"

È stato vandalizzato nel corso della notte uno dei pannelli catarifrangenti installati in Galleria Gastaldi. L'episodio arriva a soli cinque giorni dalla riapertura al traffico della galleria dopo il completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

"Un episodio che ci rammarica a dir poco", commenta l'assessore alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano. "È evidente che non si sia tratto di un incidente ma di un atto di vandalismo. Provvederemo a sostituirlo già nei prossimi giorni. C'è una stragrande maggioranza di cittadini, a partire dal nostro Sindaco, che si sta impegnando per rilanciare questa città. Purtroppo ci sono invece alcuni che non perdono occasione di dimostrare inciviltà e nessun rispetto per gli spazi comuni".