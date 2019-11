Sanremo: presentato il progetto del 'Centro per la tutela del malato' e la collaborazione con 'Piccoli cuori' (Foto e Video)

L’associazione ‘Sanremo Libera’ ha ufficializzato questa mattina la collaborazione con la ‘Piccoli cuori’ onlus di Genova ed ha presentato il nuovo progetto del ‘Centro per la tutela del malato’. Un appuntamento importante per il futuro della sanità dell’estremo ponente, che l’associazione matuziana ha rinviato nella sua presentazione di una settimana per l’allerta meteo. Il tutto anche se la collaborazione, di fatto, è già esistente.

Il centro per la tutela del malato si prefigge di assistere, attraverso una retribuzione adeguata alle situazioni concrete ed alle condizioni di ciascun malato singolarmente valutato, qualsiasi cittadino che ritenga di poter essere risarcito per danni subiti presso strutture sanitarie sia pubbliche che private.

“Intendiamo tutelare e promuovere i diritti dei cittadini – ha detto Alessandro Condò - nell'ambito dei servizi sanitari ed assistenziali, contribuendo ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale. Una rete costituita da operatori e professionisti promuovere ì diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari diversi che, sotto forma di associazione, metteranno a disposizione del malato o della sua famiglia tutta la loro esperienza e la loro capacità per affrontare le problematiche legate alla malasanità, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per segnalazioni e consulenze legali finalizzate alla responsabilità sanitaria”.

Il centro ha deciso di adottare una modalità informativa al pubblico chiara e trasparente e di garantire un colloquio introduttivo gratuito mentre tutte le altre prestazioni saranno a pagamento. Questo perchè le professionalità che fanno parte del progetto hanno scelto di lavorare insieme con un criterio metodologico ed etico ben preciso e soprattutto perchè crediamo che il lavoro d'équipe sia da remunerare affinchè non ne venga frustrata l'essenza.

“Siamo infatti convinti che esso resti destinato a conseguire i migliori risultati nel campo. Il diritto alla salute – termina Condò - è un diritto umano fondamentale sancito dalla Costituzione e da molti atti di rilevanza internazionale. Una buona sintesi di questi atti è rappresentata dalla Carta Europea dei diritti del malato che, anche per la modalità espositiva, contribuisce sia alla consapevolezza dei diritti di ognuno, sia ad orientare la deontologia degli operatori sanitari. Tentiamo allora di riproporre gli elementi essenziali (che hanno ricadute pratiche assai concrete) anche per chi è affetto da patologie oncologiche e per i suoi familiari”.