Sanremo: il Premio Nobel per la Chimica Thomas Lindahl in visita a Villa Nobel ospite di Prime Quality

Aspettando la Nobel Week Sanremo 2019, che di terrà dal 7 al 13 dicembre a Villa Nobel, oggi Prime Quality ha ospitato il Premio Nobel per la Chimica Thomas Lindahl.

Il chimico svedese è stato inviato all’evento privato in onore di Alfred Nobel organizzato dal Console Svedese di Nizza, che si è tenuto oggi a Villa Nobel, alla presenza di numerosi esponenti della comunità svedese che abita in Costa Azzurra.

Il Nobel per la Chimica 2015 è stato assegnato a Lidhal, per aver ricostruito il modo in cui le cellule riescono a riparare i danni che avvengono nel Dna. Gli studi che ha compiuto, insieme a Paul Modrich e Aziz Sancar, con cui ha condiviso il Premio, hanno aperto la strada a nuove cure anticancro.

Ad accogliere il Premio Nobel, Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Quality e l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, entrambi hanno espresso grande ammirazione per l’encomiabile lavoro svolto da Lindhal ed hanno ringraziato il Console svedese per aver organizzato questo evento a Sanremo, nella stupenda cornice di Villa Nobel.