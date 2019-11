Sanremo: acquisiti i locali ex Apt, dal 27 dicembre lo storico hotel Lolli avrà l'ingresso su largo Nuvoloni (Foto)

Se tutto andrà bene il 27 dicembre l’hotel Lolli avrà un nuovo ingresso, decisamente più accattivante e direttamente su largo Nuvoloni, proprio di fronte alla passeggiata dell’Imperatrice ed anche alla chiesa Russa.

Un cambiamento importante per lo storico hotel matuziano, nato nel 1938 e che, fino ad oggi ha il suo ingresso in una rientranza proprio di corso Imperatrice. Acquisiti i locali dell’ex Apt, l’hotel Lolli sta eseguendo da alcune settimane una serie di interventi anche all’interno, dove sorgerà una nuova ‘Spa wellness’ ed una sala congressi. I clienti che saranno ospiti del nuovo ‘Lolli’ troveranno anche importanti novità all’interno delle stanze, molte delle quali oggetto di ammodernamenti di vario genere.

Sicuramente l’ingresso su largo Nuvoloni sarà il fiore all’occhiello dei lavori di restauro che vengono eseguiti in questo periodo e che dovrebbero consentire alla direzione di riaprire proprio il 27 dicembre, pronti per le vacanze di Capodanno. Lo storico ‘Palazzo Riviera’ è diventato hotel Lolli, grazie alla passione di Andrea e Fiorenza, dalla loro testardaggine e forza. È stato ed è il loro sogno, un sogno che continua nei loro figli Claudia, Paola e Alberto.

Lo storico palazzo in stile liberty, sede di uno dei primi alberghi di Sanremo, fu trasformato in appartamenti nel periodo delle due guerre mondiali sino a quando tornò, grazie alla tenacia della famiglia Lolli, nella sua gran parte a rivivere come albergo. Ora il Lolli avrà anche un nuovo ed elegante ingresso per i prossimi clienti.