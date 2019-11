L’Ospedaletti ritrova il suo ‘Ciccio Ozenda’: Barbagallo: “Grazie al lavoro di tutti, un impegno sinergico per i nostri ragazzi”

Da ieri l’Ospedaletti può nuovamente contare sul campo “Ciccio Ozenda” per gli allenamenti del suo settore giovanile e della prima squadra. D’obbligo, quindi, una serie di ringraziamenti da parte della società orange per tutti coloro che si sono impegnati e hanno fatto in modo che in pochi giorni il peggio si potesse lasciare alle spalle, anche se c’è ancora molto da fare.

“Un grazie al sindaco Cimiotti, all’assessore De Vai, ai vertici della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco oltre all’architetto Salsi e all’amministrazione tutta - dichiara il presidente dell’Ospedaletti Luca Barbagallo - grazie anche all’impresa che, con un grande lavoro, è riuscita a circoscrivere il disagio dovuto allo smottamento. L’impegno di tutti ha fatto sì che da ieri il campo fosse di nuovo utilizzabile”.

“Tutto questo è potuto avvenire grazie alle relazioni che la dirigenza orange ha avuto e ha tutt’ora con tutti gli interlocutori chiamati in causa - prosegue Barbagallo - abbiamo ottimi rapporti, seri e costruttivi, con un lavoro di squadra sinergico e fruttuoso soprattutto per i nostri ragazzi. L’omologazione del campo è arrivata unitamente alla scuola, abbiamo sempre messo al primo posto la sicurezza e il valore stesso del plesso scolastico”

“Al termine dei lavori siamo certi che avremo un “Ciccio Ozenda” ancora più bello, funzionale e a misura di famiglia” conclude il presidente Barbagallo.