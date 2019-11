All'IC Sanremo-Ponente, piccoli dell'Infanzia Asquasciati ospiti della Scuola Primaria Asquasciati

Continuità all'IC Sanremo-Ponente. Le tre classi quinte della Scuola Primaria Asquasciati hanno ospitato nelle loro aule i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia Asquasciati, coinvolgendoli in svariate attività didattiche, legate all'offerta formativa dell'Istituto.



Spiegano dalla scuola: "Le attività sono state preparate dai 'grandi', che l'anno prossimo affronteranno l'avventura della Scuola Secondaria di primo grado. Sono stati loro i "maestri" che hanno accolto calorosamente i 'piccoli', introducendoli nel mondo della scuola primaria. Le attività sono state molteplici, divertenti, dinamiche e inclusive, dando spazio alla creatività e allo spirito di accoglienza che da anni caratterizza il nostro Istituto. Le insegnanti hanno seguito con attenzione le varie fasi preparatorie del percorso e osservato i loro alunni nello svolgimento dello stesso. Si è creata un'atmosfera serena e distesa: i 'grandi' hanno accompagnato per mano i 'piccoli' ai banchi della scuola primaria, per far provare loro l'emozione che li guiderà il prossimo settembre. Sono stati prodotti dei lavori grafico-pittorici che i bambini dell'Infanzia hanno portato via con sé, a ricordo di una bellissima esperienza. Il 16 dicembre si svolgerà l'Open Day alla Scuola Primaria Asquasciati: le famiglie potranno fare visita al plesso e visionare l'offerta formativa, attraverso la partecipazione ai vari laboratori scolastici e partecipando all'assemblea di presentazione. Vi aspettiamo numerosi per toccare con mano la realtà della Scuola Primaria di Via Panizzi 4 a Sanremo".