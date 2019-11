Sanremo: strada Collette Beulle e via Martiri, doppio ringraziamento da parte dei nostri lettori

Doppio ringraziamento, da parte di alcuni nostri lettori, all’Amministrazione comunale di Sanremo, per gli interventi su due segnalazioni fatte al nostro giornale.

La prima ci arriva da Erika: “Ringrazio pubblicamente il suo giornale per averci dato visibilità portando a conoscenza di tutti i problemi della nostra strada ed anche il Sindaco Biancheri per la velocità di risposta alla nostra condizione stradale. Ci auguriamo nel rispetto delle tempistiche tecniche di vedere presto dei risultati. Nel frattempo un grazie da parte di tutti i residenti di Strada Collette Beulle e Beuzi”.

La seconda da Antonella Cabrini: “Attraverso Sanremo News vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per aver iniziato i lavori per l'installazione di un dosso stradale in via Martiri della Libertà. Una via notoriamente trafficata, con auto e scooter che sfrecciano a velocità improponibili, teatro di diversi incidenti, purtroppo anche mortali. Grazie per la promessa mantenuta”.