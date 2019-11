Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 30 NOVEMBRE

SANREMO

15.00. Inaugurazione Luna Park dei Fiori in Piazzale Carlo Dapporto

16.00. ‘Il garofano: nuova vita di un fiore classico’: seminario facente parte del ciclo di incontri divulgativi sulle ‘Piante Mediterranee tra scienza e tradizione’. Relatore il Dr. Flavio Sapia, noto ibridatore di Sanremo e titolare della Ditta Hybrida. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



16.30. ‘Se lo sviluppo abbraccia la bellezza’ a cura de ‘La città invisibile’: mostra (h 16) + tavola rotonda sul tema ‘Comunità politiche locali e territorio’ (h 17). Forte di Santa Tecla

18.30. Primo appuntamento della rassegna ‘Stasera parlo io. Voce all'autore’: presentazione del Libro ‘Un treno per Berlino’ di Luca Granato. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, c.so Cavallotti 113, info 340 4002419

17.00. Inaugurazione della mostra di Fratantonio ‘Opere nel Tempo’. Libreria Galleria Fenice. Piazza Muccioli 5

21.00. ‘Simply Musica’: evento musicale organizzato dallo Studio Sanremo Musica 2000. Palazzo Roverizio

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.30-18.30. Corso di Perfezionamento in Geografia, Economia e Psicologia dell’Alimentazione a cura del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova. Sede della Camera di Commercio, Via Schiva 29, ingresso libero e gratuito, anche domani (info)



14.00. Escursione crepuscolare sulla Via Marenca con le guide di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Montegrazie, info 338 7718703



17.00. Presentazione del libro ‘Eugenio Ghersi - Un Medico di Marina sulle vie del mondo’ per ricordare la vita e la carriera dell'Ammiraglio Medico imperiese Eugenio Ghersi. Auditorium del Museo Navale in Via Scarincio

21.15. ‘Vittime e carnefici’: spettacolo portato in scena dal Teatro del Banchero con Giorgia Brusco e Alessandro Cirilli. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 49 555 13

22.00. Concerto dei CyborgZero e Mr.G live. Ad accompagnarli sul palco gli Slump Days. Dj Set a cura di Mr. Slavo. Csa LA Talpa e l’Orologio (info)

VENTIMIGLIA



10.30. Corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta (tutti i sabati sino al 21 dicembre), info 0184 618100

15.30. ‘Renzo Villa… vent’anni dopo’: a cura di Olga Villa. Introduce il prof Lorenzo Coveri dell’Università di Genova. Biblioteca Civica Aprosiana. Piazza Bassi 1, ingresso libero



16.30. Presentazione del nuovo libro ‘Il colore del ricordo’ di Sergio Cioli autore sanremese. Modera la dottoressa Raffaella Rognoni che introduce il tema della solitudine confrontandosi con l'autore. Libreria Mondadori, via Roma 44



16.30. Conferenza del sociologo Salvatore Vento dal titolo ‘Cambia la società, cambia il lavoro è noi cosa facciamo? Una fotografia del lavoro oggi con i limiti e i pregi. Evento a cura di Cgil. Salone della chiesa di Sant’Agostino



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘Aspettando Natale’: Stand artistici del fatto a mano e stand del gusto + dalle ore 14.30, ‘Fluffy Puppets Christmas Show: spettacolo ispirato ai Muppets con le migliori canzoni di Natale suonate per l'occasione + laboratorio di costruzione Pupazzi Pazzi natalizi con materiali di riciclo. Piazza Marinella ad Arma



DIANO MARINA



21.00. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti a cura dell’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Ricavato delle libere offerte interamente devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia. Opere Parrocchiali, Sala Don Piana



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Inaugurazione ‘UpArteNatale’ (4a edizione), evento dedicato all'arte e all' artigianato, con presentazione del libro ‘Semplicemente Simone’ di A. Celia (buffet). UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)



BAJARDO



19.30. Serata Karaoke: gara canora a cura della Pro Loco con bevande fornite dalla Pro Loco e cibo condiviso. Castello del paese vecchio



DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, la Compagnia Stabile Città di Sanremo mette in scena la commedia ‘Aria de festival!’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)



DOLCEDO



18.30. Presentazione dell’ultimo libro di Francesco Basso dal titolo ‘Horror Chef’. Circolo dei Barbarci in Piazza Armando Benza a Lecchiore



PIEVE DI TECO



21.15. La Compagnia teatrale ‘Tutti esauriti’ di Pornassio presenta ‘Colpi di Timone’, un omaggio a Gilberto Govi. Teatro Salvini (incasso al netto delle spese a favore della Croce Rossa di Pieve di Teco)



SEBORGA



14.00. I bambini di Seborga, Vallebona, Perinaldo, Bordighera e di tutte le vallate, creano composizioni natalizie attraverso materiali naturali, quali pigne, foglie, rami e altri residui del bosco (laboratori gratuiti). Agriturismo Monaci Templari

FRANCIA

CANNES

11.00-20.30. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-21.00. 24ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera alla scoperta di sapori autentici, prodotti locali e idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)

19.30. Gala internazionale di ginnastica artistica Princesse Grace. Salle Gaston Médecin dello Stadio Louis II, anche domani

20.00. Rappresentazione di ‘Il gatto in tasca’ di Georges Feydeau di Le Studio di Monaco in occasione del Suo 80° anniversario. Théâtre des Variétés (info)

20.30. Teatro ‘Scaramuccia’ di Carlo Boso. Théâtre des Muses (più info)

20.30. In occasione del Monte-Carlo Jazz Festival 2019, concerto di Ibrahim Maalouf. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (info)

NICE

10.00. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)

14.00-21.15. ‘C’est pas Classique’ (15a edizione). Luoghi vari, fino al 1° dicembre (info)



DOMENICA 1° DICEMBRE

SANREMO



16.30. ‘Se lo sviluppo abbraccia la bellezza’ a cura de ‘La città invisibile’: mostra + alle 17, consegna del premio Adler + musica con i Mostly Harmless Quel Duo lì. Forte di Santa Tecla



IMPERIA



9.30-17.30. Corso di Perfezionamento in Geografia, Economia e Psicologia dell’Alimentazione a cura del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova. Sede della Camera di Commercio, Via Schiva 29, ingresso libero e gratuito, anche domani (info)



11.45. Concerto 'Banda Musicale P.S. Rambaldi' in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. In programma brani della tradizione bandistica e popolare. Piazza San Sebastiano in frazione Coldirodi



16.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro. Vecchio Municipio a Castelvecchio (più info)



BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo (ogni prima domenica di ogni mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



TAGGIA ARMA



9.30. Festeggiamenti in onore di Santa Barbara: raduno sul Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio + alle ore 10 S. Messa officiata dal Parroco in suffragio di tutti i caduti in guerra + alle ore 11 partenza del corteo preceduto dalla banda musicale ‘P. Anfossi’ di Taggia per le vie C. Colombo, Via Boeri, Via San Giuseppe, Via Lungomare piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: Mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica di ogni mese)



15.30. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti a cura dell’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Ricavato delle libere offerte interamente devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia. Opere Parrocchiali, Sala Don Piana



ENTROTERRA

VALLEBONA



11.00-18.00. Festa di inizio Avvento con il caratteristico Bazar di Natale. Locali dell'Associazione Pedagogica Steineriana in Via Municipio 4 (locandina)



FRANCIA

CANNES

11.00 & 15.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-19.00. 24ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera alla scoperta di sapori autentici, prodotti locali e idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)

14.30 & 17.00. Teatro ‘Scaramuccia’ di Carlo Boso. Théâtre des Muses (più info)

15.00. Gala internazionale di ginnastica artistica Princesse Grace. Salle Gaston Médecin dello Stadio Louis II

17.00. Concerto del gruppo The London African Gospel Choir in occasione del Monte-Carlo Jazz Festival. Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo (info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Frank Peter Zimmermann, violino. In programma: Ludwig Van Beethoven e Anton Bruckner. Come preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17 a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)

14.00-20.00. ‘C’est pas Classique’ (ultimo giorno della 15a edizione). Luoghi vari (info)







