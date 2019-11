Sanremo: è stata trovata una gattina nera, si cercano i suoi proprietari

E' stata trovata questa bellissima gattina nera in zona Foce vicinanze spiagge e Cimitero. È bravissima, grandi occhi giallo/verdi, età intorno all'anno o poco più, visitata stamani dal veterinario, sembrerebbe non sterilizzata.

Ora è in sicurezza ma è molto triste e stressata.

Se qualcuno la cercasse o la riconoscesse potete telefonare a Mimma 3474681934