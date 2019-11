Un pedone è stato investito questa sera in via Roma, nei pressi delle Poste centrali. Uno scooter, proveniente dallo Zampillo, ha urtato una donna che stava attraversando sulle strisce.

Fortunatamente, pur cadendo a terra, la donna non ha riportato gravi conseguenze e si è riservata di andare in ospedale domani. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.