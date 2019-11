Sanremo: scuola Pascoli, Lombardi (FdI) presenta interpellanza "Vogliamo conoscere le soluzioni definitive per risolvere il problema"

A Sanremo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentato un’interpellanza urgente diretta al sindaco, Alberto Biancheri, per conoscere le soluzioni definitive per risolvere la questione delle scuole Pascoli.



Nel documento, Lombardi chiede all’amministrazione comunale “…se e come intende trovare una soluzione definitiva alla sistemazione degli studenti nei moduli prefabbricati, in modo da garantire un’adeguata offerta formativa in un ambiente sicuro, sereno e tranquillo ma anche garantire quella continuità della metodologia e del sistema educativo che da sempre hanno contraddistinto la scuola Pascoli nella preparazione dei suoi studenti. Chiedo di sapere se e quando verranno effettuati gli interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico in corso Cavallotti e se è previsto un ritorno degli studenti in questo edificio”.

La questione è nota, a seguito dell’inagibilità, per gravi condizioni strutturali, riscontrate nell’edificio di corso Cavallotti che ospitava la scuola Giovanni Pascoli - scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo Sanremo Levante, circa trecento studenti delle scuole medie ed il personale, docente e non, sono stati trasferiti nei moduli prefabbricati situati nella zona di corso Salvo d’Acquisto.

“Si attendono dal Sindaco Biancheri delle proposte definitive che possano risolvere la situazione emergenziale affrontata fino ad oggi con la soluzione dei moduli prefabbricati. - spiega Lombardi nell’interpellanza - Ad oggi queste proposte definitive non sono ancora arrivate ed, anzi, da quanto emerso durante la discussione del bilancio di assestamento nell’ultimo Consiglio comunale, non risultano stanziamenti per il 2021 destinati all’affitto delle strutture modulari. Inoltre, nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 discusso nella stessa seduta non è stata approvata nessuna variazione relativa a lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza della scuola di corso Cavallotti. Questa situazione desta non poche preoccupazioni per il futuro dei ragazzi ospitati nei moduli prefabbricati, considerato che la donazione di circa 500 mila euro è sufficiente a coprire i costi di mantenimento di queste strutture e delle dotazioni scolastiche solo per un anno scolastico”.