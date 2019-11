Assemblea pubblica dei commercianti su programmi del 2020: nuovi eventi, pedonalizzazione, e il ritorno di Olioliva nel centro storico

Nel corso dell'assemblea pubblica dei commercianti di Imperia promossa dalla Confcommercio Imprese per l'Italia che si è tenuta presso la sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Via Schiva è stato fatto il punto sugli eventi, le manifestazioni e i programmi per il 2020.

A introdurre i lavori il Presidente dell'Ascom imperiese Marco Gorlero che ha sottolineato l'impegno della categoria a realizzare una serie di importanti progetti per il nuovo anno incentrati a valorizzare il tessuto economico e commerciale della città.

In particolare i vari interventi che si sono succeduti hanno posto l'accento sulla necessità di rilanciare il centro storico, puntando sulla pedonalizzazione, su un nuovo piano di viabilità (pista ciclabile), arredo urbano e parcheggi.

Si è parlato anche del ventennale di Olioliva, la manifestazione principe dell'autunno ligure e fiore all'occhiello del calendario manifestazioni imperiese. Tutti d'accordo sull'esigenza di tornare alla formula originaria quella che prevede il coinvolgimento dell'intero centro storico e, in particolare, via Bonfante la strada dell'olio che da diciannove anni identifica la rassegna di Imperia.

«La Confcommercio di Imperia – ha concluso il Presidente Marco Gorlero – è aperta e disponibile ad accogliere suggerimenti, proposte anche per l'organizzazione di nuove manifestazioni. Il rilancio economico della città passa attraverso l'apporto e il contributo di tutti i soggetti che hanno a cuore il futuro di Imperia».

Al termine dell'incontro si è tenuto il consiglio direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia di Imperia che è stato integrato da due nuovi componenti: si tratta di Filippo Berio e di Claudio Campanini.