Vallecrosia: grande successo per i primi riscontri formativi del ciclo 'Giovani Oltre' alle opere Don Bosco

Grande successo per i primi due incontri formativi del ciclo ‘Giovani Oltre…’ organizzato da ‘Grazie Don Bosco APS’, presso l’Opera Salesiana di Vallecrosia.

Lunedì scorso il prof. Leopoldo Grosso, ha portato chiarezza e spunti di riflessioni circa la trasgressione in adolescenza, con particolare riferimento a quei comportamenti che rischiano di sfociare in una dipendenza (binge drinking, abuso di sostanze, gaming disorder). Mercoledì il dott. Marco Bianchetti e la dott.ssa Stefania Ricci, a partire dal processo di costruzione identitaria dell’adolescente, hanno discusso dei più diffusi disturbi, come ansia sociale e disturbo depressivo. Non sono mancate indicazioni pratiche e accorgimenti utili a genitori e insegnati, oltre che a i professionisti del mondo sociale. Pur trattando argomenti diversi, ma non lontani, si è giunti a trattare nuclei tematici comuni, quali la negoziazione nel rapporto educativo con l’adolescente e traiettorie disadattive caratteristiche di una società narcisistica.

Prossimo relatore sarà la dott.ssa Elena Scipioni (Servizio per la Giustizia Minorile di Genova), che parlerà di “Devianza minorile e le sue procedure, i percorsi attivabili e la cura della rieducazione”. L’appuntamento è per il 4 dicembre alle 18,30 al salone parrocchiale dell’Opera Salesiana di Vallecrosia.