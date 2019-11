Vallebona: domenica prossima torna la Festa di inizio Avvento con il caratteristico 'Bazar di Natale'

Con il patrocinio della locale Amministrazione, puntuale anche quest'anno, come da tradizione recente, torna nel bel borgo di Vallebona, Domenica 1 Dicembre – dalle ore 11.00 alle ore 18.00 – la Festa di inizio Avvento con il caratteristico Bazar di Natale. A ospitarlo, come sempre, i locali dell'Associazione Pedagogica Steineriana in Via Municipio 4 al sostegno delle cui attività andrà il contributo previsto a titolo di ingresso e che ne curerà l'organizzazione.

Spiegano gli organizzatori: "Evento tanto atteso e aperto a tutti, grandi e piccini, il Bazar di Natale Steineriano è ormai diventato tradizionale appuntamento a battezzare ancora una volta l’ormai vicino inizio delle festività di fine anno, tappa fissa e tradizionale nel mese che accompagna al Natale, essendo un efficace e originale spunto per offrire innumerevoli idee e opportunità per chi è alla ricerca di un regalo natalizio autentico e inusuale, che potrà trovare nel suggestivo mercatino dei giochi, libri e manufatti oppure tentando la fortuna a sorpresa nella Pesca delle meraviglie o addirittura creandolo personalmente, grazie ai laboratori artistico-manuali riservati sia agli adulti che ai bambini.

Senza dimenticare il sempre apprezzatissimo e coinvolgente teatrino dei burattini, che quest’anno vedrà la messa in scena de “Gli gnomi ciabattini" dei fratelli Grimm per i bambini dai tre anni e mezzo con orario delle varie repliche fissato alle ore 12.00 – 13.30 – 15.00 e 16.30. Il tutto accompagnato dal variegato e gustosissimo buffet biologico. Per chi vorrà scoprire o conoscere meglio la Pedagogia Steineriana e avere informazioni sull'Asilo e l’entusiasmante Scuola parentale, giunta al suo terzo anno di attività, sarà a disposizione anche un banchetto informativo che permetterà di rispondere a tutte le domande e curiosità inerenti il fantastico mondo antroposofico.

Ma la giornata sarà anche una ghiotta occasione per trascorrere semplicemente un pomeriggio diverso, in un ambiente caloroso e accogliente, a misura d’uomo, dove poter fare conoscenza con persone per le quali la parte spirituale è sempre più importante nella loro vita quotidiana. Un luogo dove sempre più tante piccole e nuove anime e spiriti disponibili e pronti per assimilare al meglio la filosofia steineriana trovano il loro ambiente ideale, creato soprattutto e innanzitutto grazie alla costante presenza e attività dei loro genitori, vero fulcro e motore portante di questa realtà in costante e continuo divenire in cui essi stessi credono fermamente.

Genitori che ora si sono posti un altro grande obiettivo, essendo alla ricerca di una struttura più grande, accogliente e comoda, in grado di accettare al meglio il sempre maggior numero di richieste di famiglie che per i loro bimbi decidono di avvicinarsi alla Pedagogia Steineria e permettere quindi anche l'ulteriore svolgimento e sviluppo delle numerose attività che caratterizzano il mondo Waldorf. Una ricerca a 360° che chiede aiuto a chiunque sia in grado di offrire una opportunità o mettere a disposizione locali adeguati a tale nobile scopo, comunque disponibile ad accettare offerte, suggerimenti, consigli su come raggiungere e realizzare questo piccolo grande sogno iniziato con il recente avvio della realtà scolastica, nata ufficialmente il 18 Settembre 2017, dopo diversi anni di intenso lavoro, studio e collaborazione tra genitori, insegnanti e consiglio di amministrazione associativo. Primo passo e punto di partenza imprescindibile, che si è ulteriormente sviluppato successivamente, avendo come obiettivo finale la costituzione di una vera e propria scuola Waldorf.

La Pedagogia steineriana, con il suo piano di studi, accompagna lo sviluppo dei bambini adeguando l'insegnamento, sia nella forma che nei contenuti, alle loro diverse tappe evolutive. In questo modo favorisce la crescita sana e armoniosa di ogni bambino, sostenendo la realizzazione delle loro potenzialità e la valorizzazione dei loro talenti e li aiuta a sviluppare curiosità, interesse e amore per il mondo, permettendogli di imparare dalla vita stessa.

Libera associazione di genitori e insegnanti, l'Associazione Pedagogica Steineriana opera, senza fini di lucro, in ambito culturale, artistico e pedagogico, sul nostro territorio da circa trent'anni. Al momento gestisce la Scuola Materna Paritaria 'Bambini felici' che accudisce i bambini dai 36 mesi alla maturità scolare e la Scuola Primaria Waldorf in istruzione parentale, promuovendo e gestendo iniziative volte a favorire la divulgazione dell'Antroposofia di Rudolf Steiner e di tutti gli impulsi che ne sono scaturiti. Cura inoltre l'organizzazione di incontri e gruppi di studio di Antroposofia e Pedagogia, conferenze, seminari di euritmia, arte della parola, seminari di biografia, agricoltura biodinamica, erboristeria, corsi di musica, pittura e modellaggio, oltre che laboratori artistico-manuali per adulti e bambini, eventi e feste di condivisione nello spirito steineriano, il tutto sempre aperto e libero a tutti.

Molto diffuse e apprezzate soprattutto nel nord Italia e dell’Europa, le scuole steineriane nel mondo sono attualmente circa un migliaio, oltre a 1500 asili e ad innumerevoli corsi di formazione per insegnanti, diffusi in tutti i continenti e nei più diversi contesti socio-culturali. Quello Waldorf in particolare è il movimento laico di scuole indipendenti maggiormente diffuso nel mondo e quella Pedagogica Steineriana è una libera associazione di genitori ed insegnanti che opera, senza fini di lucro, in ambito culturale, artistico e pedagogico, anche nel nostro territorio ormai da più di vent’anni.

Caratteristica del mondo steineriano è che tutto il progetto è vissuto dai bambini senza alcuna costrizione intellettuale e, per lasciare spazio allo sviluppo della fantasia e della loro iniziativa, con l’ausilio e il possibile utilizzo di giocattoli, prevalentemente senza forma definita e costituiti di materiali naturali sia in aula che in giardino: bambole di stoffa, pezzi di legno, sabbia, conchiglie e pigne per creare ed inventare magici paesaggi. Le attività nella scuola materna vengono ripetute secondo un ritmo giornaliero ben preciso, legato alle stagioni e alle festività e dalla ripetizione scaturiscono nel bambino senso di sicurezza, fiducia e protezione. Un occhio di riguardo ovviamente anche per l’alimentazione, che deve rispettare canoni prestabiliti e a tutela della salute del bambino stesso".

Info: cell. 339 3271011– waldorfvallebona@libero.it www.associazionesteinerianavallebona.it