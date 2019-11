Sanremo: sport, musica e beneficienza, ieri sera lo spettacolo 'Campioni e Canzoni' all'Ariston (Foto)

E' andato in scena ieri all'Ariston di Sanremo il grande evento 'Campioni e Canzoni', lo spettacolo sportivo musicale, unico e originale. Su uno dei palchi più famosi e ambiti nel mondo musicale, si sono affrontati ex campioni dello sport, a colpi di note, cantando canzoni come fosse una vera e propria gara, uniti da un solo obiettivo, contribuire a raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale S. Anna di Torino, per la Onlus Arcobaleno Ospedale di Bergamo, ABEO Onlus di Verona e HSOS Ospedale Sacco di Milano.

Una prima e straordinaria edizione che ha coinvolto giorno dopo giorno, ex campioni di fama Nazionale e Internazionale. Sul palco del Teatro Ariston, accompagnati dall'Orchestra Italiana Bagutti, si sono esibiti: Evaristo Beccalossi, Claudio Chiappucci, Fabrizio Della Fiori, Paolo Ferrali, Kristian Ghedina, Isolde Kostner, Ezio Madonia, Giorgio Nalesso, Paola Paggi, Sara Simeoni, Gianni Sommariva, Stefano Tacconi, Fabio Triboli, Dino Zandegù.

In corsa si sono aggiunti altri due importanti testimonial di questa grande manifestazione canora per beneficenza: Carlo Pasqualin (ex giocatore dell' Udinese e del Venezia, oggi procuratore di Del Piero, e Gilberto Simoni (vincitore di due giri d'Italia nel 2001 e nel 2003).

(Nella gallery le foto di Tonino Bonomo)