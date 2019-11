Sanremo: sabato e domenica prossimi il premio 'Adler' che andrà a 'Brigì' di Mendatica e 'Glori place to be'

Si terrà quest’anno in due giornate il ‘Premio Adler’, appuntamento fissato per sabato e domenica prossimi alla fortezza di Santa Tecla a Sanremo. Sabato sarà dedicato ad una tavola rotonda con il titolo “Se lo sviluppo abbraccia la bellezza”.

L’edizione di quest’anno del premio nel ricordo di Enrico Adler ad 11 anni dalla sua morte, sarà dedicata ad un tema che sentiva profondamente, l'ambiente. Il tentativo della ‘Città Invisibile’, l'associazione che si occupa dell'iniziativa, è quello di coniugare interessi economici e sviluppo del territorio nel riconoscimento reciproco. Per questo nella prima giornata del premio sono stati invitati operatori economici, persone sensibili all'ambiente e amministratori al confronto senza preclusioni e rigidità pregiudiziali.

Nella seconda giornata, domenica, è prevista la ormai consolidata consegna dei premi (una opera artistica) a due realtà del nostro entroterra che hanno saputo trovare l'equilibrio tra questi concetti che spesso vanno in contrasto. Quest'anno saranno premiati due iniziative collettive: la cooperativa di comunità ‘Brigì’ di Mendatica e quella di Glori (Glori The Place to be).

Negli stessi locali di Santa Tecla verrà allestita una mostra con pannelli: foto e didascalie, storie e realtà diverse della nostro territorio. Una mostra che sarà aperta sia sabato che domenica dalle 16.30. Domenica presenteranno le loro esperienze due realtà interessanti, iniziative nate dal basso che hanno ottenuto ampia visibilità: l'associazione ‘I Deplasticati’ e la scuola ‘Dante Alighieri’ di Sanremo. Le musiche saranno a cura dei due gruppi: Mostly Harmless e Quel Duo Lì.