Ponente a rischio isolamento, Sanremo non si arrende e punta sugli eventi: Sindoni: “Una catastrofe per il turismo, ma la città è bellissima e dal 6 dicembre lo sarà ancora di più” (Video)

Come si riparte dopo una batosta come quella degli ultimi giorni? Una ricetta, volendo, c’è: si indossa il sorriso, ci si rimbocca le maniche e si ricomincia puntando sulle nostre bellezze. E così sta provando a fare Sanremo che, proprio nei giorni del grande sconforto, ha presentato i suoi oltre 100 eventi per le vacanze di Natale e Capodanno, aprendo di fatto la strada verso il 70° Festival di Sanremo.

Ripartire è la parola d’ordine. Far sapere a tutti che, nonostante le difficoltà, la città è pronta ad accogliere chi la sceglierà per le vacanze. “Il timore c’è, è stata una catastrofe per il turismo - ha commentato ai nostri microfoni, senza tanti giri di parole, l’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni - siamo all’estremo Ponente, troppo spesso dimenticati, speriamo di non rimanere delusi per quanto abbiamo fatto perché spesso la gente sceglie altri lidi per questioni di necessità. Sanremo è bellissima e dal 6 dicembre sarà ancor più attraente, c’è da divertirsi”.

L’intervista all’assessore Alessandro Sindoni