Bordighera: al via la seconda stagione della rassegna ‘Fughe di teatro... e di Umorismo’, il 7 dicembre Maria Amelia Monti

Sabato 7 dicembre alle 21, al Palazzo del Parco di Bordighera, lo spettacolo “La Parrucca”, l’esordio della seconda stagione di ‘Fughe di Teatro e di Umorismo’. “Mi piace l'idea di portare lo spettacolo a Bordighera - confida Maria Amelia Monti che sarà protagonista del debutto della stagione, in quella Liguria di Ponente che amo e che ricorre spesso in tante opere della Ginzburg. Sono emozionata e felice”.

Maria Amelia Monti è attrice di popolarità commisurata al suo talento, dimostrato fin dagli esordi sul grande e piccolo schermo da “...e la vita continua” di Dino Risi (1984), fino al recentissimo “Se mi vuoi bene” (2019), passando per “Dio vede e provvede” (1996-1998) e “Distretto di Polizia 11” (2011) - senza ovviamente dimenticare le pièces teatrali: da “Vizio di famiglia” di Edoardo Erba (1997-1998), a “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg (2003-2006), fino a “La lavatrice del cuore” a cura di Edoardo Erba (2017). Succede poi che si cimenti con i testi di una autrice sempre amatissima, come Natalia Ginzburg, (torinese, molto legata anche alla Riviera ligure, spesso citata nei suoi racconti), qui apprezzabile in due atti unici: "La parrucca" e "Paese di mare", rappresentativi del percorso letterario portato a teatro.

“La stagione 2019-2020 prende il via con una piéce e con interpreti straordinari – commenta Mauro Bozzarelli, Vice Sindaco di Bordighera – ed abbiamo fortemente voluto una rassegna che coniugasse spettacoli di altissimo livello e biglietti dai costi accessibili, per portare il teatro nelle case di tutti: pensiamo di aver raggiunto l’obiettivo e siamo certi che, anche quest’anno, i cittadini e i nostri ospiti apprezzeranno la nostra proposta di qualità”.

Sono disponibili ancora biglietti e abbonamenti, che permettono l’accesso a tutti e 6 gli spettacoli della stagione teatrale dal 7 dicembre al 13 marzo, con un biglietto unico a 80 euro (2 spettacoli gratuiti con un risparmio del 30%).