Arma di Taggia: domani via al calendario degli eventi natalizi con 'Aspettando Natale'

Domani, sabato 30 novembre, ad Arma di Taggia si terrà 'Aspettando Natale', il primo evento del calendario manifestazioni per Natale 2019 (PRESENTATO QUI).



Dalle 9.30 alle 19.30, sul lungomare in piazza Marinella, si troveranno le bancarelle di oggettistica, hobbistica e artigianato locale, creazioni di cucito. Inoltre ci sarà anche una selezione per gli amanti dei prodotti enogastronomici con specialità piemontesi e calabresi, olio ligure, miele di Millesimo Cuneo, caramelle e dolcetti vari.



Nel pomeriggio, dalle ore 15, spazio all'intrattenimento per i piccini con lo spettacolino e teatrino dei pupazzi. A completare il pomeriggio di divertimento ci penseranno, la cartomante, il truccabimbi ed i laboratori manuali. "Venite a trovarci domani tutto il giorno a Arma. - dicono gli organizzatori - A sorpresa verranno a trovarci gli elfi di "Natale a Villa Boselli". Per chi si perderà il "Fluffy show", domenica 1° dicembre lo troverà in piazza A Riva Ligure".