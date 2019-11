Sanremo: spesso sono gli stranieri ad occupare il 'carico e scarico', ora lo fanno anche gli italiani (Foto)

Non sono solo gli stranieri a fare i ‘furbetti’, occupando per ore gli spazi destinati al carico e scarico delle merci credendo di farla franca senza pagare la multa prevista dal codice della strada.

Talvolta anche gli italiani a fare la stessa cosa, mettendo in difficoltà i numerosi autocarri che devono scaricare in centro e trovano i loro spazi occupati.

Oggi è capitato nella centralissima corso Garibaldi, dove un italiano ha parcheggiato per numerose ore la sua berlina sul carico e scarico delle merci. Inevitabile l'intervento di una pattuglia della polizia locale che ha proceduto a far rimuovere l'auto e liberare lo spazio per tutti i veicoli commerciali che operavano nella zona.