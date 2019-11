Rocchetta Nervina: entro domani sera sarà completata la strada di 15 chilometri per collegare il paese alla SP69, lunedì vertice in Prefettura per la ricostruzione

Non si fermano mai i lavori a Rocchetta Nervina dopo la frana che, di fatto, ha isolato il paese con il crollo del terreno sotto la SP69. In queste ore l’impresa incaricata sta posando il ‘misto’ sui 15 chilometri di strada alternativa che collegheranno il paese con la SP69 e, stando ai programmi, sarà percorribile già da domani sera.

Grazie alla tipologia di fondo stradale, inoltre, potranno viaggiare tutti i tipi di auto, sia le 4x4 che i mezzi di soccorso. Inoltre permetterà anche il passaggio di mezzi più pesanti e sarà aperta anche alla circolazione dei pedoni. Ovviamente non sostituirà la viabilità ordinaria, ma potrà servire in caso di necessità.

Ma non si ferma anche il lavoro sul piano burocratico per allestire i lavori di ricostruzione della strada principale. Lunedì in Prefettura è in programma la presentazione del progetto per stabilire come intervenire e le tempistiche, al momento ancora sconosciute. Intanto la Prefettura e la Regione hanno assicurato la totale copertura dei costi per l’intervento.