Danni da maltempo a Carpasio, è crollato un vecchio edificio. Sindaco ordina chiusura al transito su via Sottocase

Il maltempo dei giorni scorsi ha fatto danni anche a Carpasio, nel comune di Montalto Carpasio, dove si è registrato il parziale crollo di un edificio disabitato. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma numerosi detriti hanno invaso la sottostante via Sottocase, una strada che in estate è spesso utilizzata e che collega la parte alta con la parte bassa del borgo.



Il sindaco Mariano Bianchi di fronte alla pericolosa situazione venutasi a creare non ha potuto far altro che emanare un'ordinanza di chiusura al transito sulla via sul tratto dove si è registrato il crollo. La misura è stata presa dopo il sopralluogo effettuato dall'arch. Antonino Leone, dell'ufficio tecnico comunale.

Durante il controllo è stato rilevato un alto grado di pericolosità. In particolare sono state trovate crepe sui muri perimetrali che potrebbero andare ad interessare gli edifici adiacenti. Ad oggi l'ipotesi di nuovi crolli sembra tutt'altro che remota.