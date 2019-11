Ancora danni da maltempo ad Ospedaletti: frana alle Porrine e rottura di un tubo dell'acquedotto,

Ancora problemi con il maltempo ad Ospedaletti dove questa mattina si è registrata una nuova frana. Lo smottamento ha interessato una zona dopo la chiesa delle Porrine, ad ovest. Inoltre si è verificata la rottura del principale dell'acquedotto che sta causando non pochi disagi per la città delle rose. Al momento l'area è stata interdetta al traffico veicolare.



Una vera e propria emergenza quella vissuta in questi giorni dalla cittadina sul mare. Infatti Ospedaletti è stata interessata da una frana in via Ascenzo dove era stato necessario far evacuare un'intera palazzina e poi anche tra la scuola ed il campo da calcio.

La zona termini servita da Amaie non avrà acqua almeno per 4 o 5 ore a causa della rottura del tubo principale e della frana.