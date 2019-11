Su Radio Onda Ligure 101 la consigliera Annina Elena presenterà "Cervo in Blu… d’Inchiostro"

Appuntamento oggi su Radio Onda Ligure 101 dalle 13 alle 14, dedicato a Cervo in Blu… d’Inchiostro. A presentarci la quarta edizione della rassegna itinerante per le città dell’imperiese sarà Annina Elena, consigliera con delega alla cultura del Comune di Cervo.



"La trasmissione sarà ascoltabile su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app di Radio Onda Ligure 101 dall’Apple Store o dal Google Play Store" - ricordano da Radio Onda Ligure 101.