Sanremo: in arrivo cinque nuove assunzioni in Comune, ecco i profili richiesti da palazzo Bellevue

Il Comune di Sanremo assume nuovamente. Sono stati infatti diramati alcuni bandi di concorso pubblico, per un totale di 5 nuove assunzioni.

Si tratta di due posti con il profilo di ‘Istruttore direttivo dei servizi tecnici’, nella categoria D per i servizi di edilizia e urbanistica. La posizione di lavoro richiede una approfondita conoscenza delle normative urbanistico edilizie ai fini della gestione dell’istruttoria connessa alla valutazione degli interventi di edilizia privata anche a carattere produttivo relativa al territorio di Sanremo; capacità di redazione di piani urbanistici connessi alle richieste dell’Ente.

Quindi un posto per istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D per il sistema informativo territoriale. La posizione di lavoro richiede: la manutenzione ordinaria e straordinaria della cartografia elettronica in uso presso il Comune di Sanremo; attraverso l’utilizzo di strumenti informatici specialistici, la gestione della cartografia digitale, l’utilizzo del catasto informatico; conoscenza delle normative che regolano l’ambito cartografico negli enti territoriali, in particolare per la gestione del SIT; realizzazione, aggiornamento e gestione degli archivi della base informativa geografica secondo i programmi stabiliti; diffusione dei dati geografici; produzione e aggiornamento di cartografie tematiche informatizzate; capacità di gestione dei dati connessi alla cartografia anche al fine di creare sistemi di monitoraggio dell’evoluzione delle diverse categorie.

Prevista l’assunzione di un istruttore direttivo servizi tecnici. Richiede competenze nella progettazione, costruzione, manutenzione e gestione degli impianti termici, condizionamento, ascensori, reti e impiantistica in generale.

Infine un bando per un posto di un istruttore direttivo servizi tecnici. La posizione di lavoro richiede competenze in materia di reti fognarie, idriche e di rifiuti solidi urbani.