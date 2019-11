Giovedì 12 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30, oppure dalle 14 alle 15.30, appuntamento con l’Open Day della Scuola dell'Infanzia ‘Maria Goretti’ di Sanremo, in via Margotti 37 in zona Baragallo.

Ci sarà la possibilità di visitare la scuola e tutti i suoi ambienti, di conoscere le insegnanti e tutto il personale e di prendere parte alle attività didattiche.