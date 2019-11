Presenze turistiche: giugno e settembre salvano l’estate di Sanremo. La Città dei Fiori chiude il primo semestre con un +0,52%

Un settembre stupefacente e un giugno al di sopra delle aspettative regalano a Sanremo un’estate nel complesso soddisfacente per le presenze turistiche in città. I dati pubblicati dalla Regione Liguria confermano un trend generalmente in ascesa, anche se in alta stagione luglio e agosto hanno deluso le aspettative rispettivamente con un -2,52% e un -0,65%. A salvare l’estate sanremese sono stati i due estremi della stagione: a giugno un clamoroso +5,11% e a settembre un +4,65%. Nel dato complessivo del primo semestre del 2019 stupisce, in negativo, il -5,75% di gennaio, mentre fa piacere leggere un +3,10% a febbraio, il mese del Festival.

Sanremo resta comunque una delle poche località a poter vantare il segno più nel bilancio complessivo (+0,52%). Impietoso il paragone con Imperia, che chiude il primo semestre a -3,74% con alcuni tonfi davvero clamorosi: a marzo -9,89%, a maggio -24,22%, a luglio -8,41% e ad agosto -8,67%. Unica nota positiva è aprile con il suo +15,07%.

Brutte notizie anche da Bordighera. La Città delle Palme chiude il primo semestre a -1,77% e pesa non poco il -7,08% di luglio, in altissima stagione. Notizie positive solo da marzo (+6,08%) e settembre (+2,85%).

Sorride (e non poco) Diano Marina che nel primo semestre ottiene un +4,43% complessivo anche grazie a picchi come il +8,56% di marzo, il +10,21% di aprile e il +9,28% di giugno.

La Regione Liguria inserisce anche San Bartolomeo al Mare tra le località rappresentative della provincia di Imperia con un complessivo -0,96% che conferma un trend in linea con il 2018 nonostante un pesantissimo -20,56% a marzo.

In generale, come detto, Sanremo può sorridere per aver chiuso il primo semestre con un sostanziale pareggio rispetto all’anno scorso, anche se deve un sentito ‘grazie’ ai mesi di apertura e chiusura dell’estate che hanno risollevato non poco i dati del turismo in città. Per il bilancio di fine anno si attende solo di conoscere il dato delle vacanze di Natale e di fine anno che, purtroppo, saranno condizionate dai noti problemi sulla rete autostradale.