Pigna: finalmente la connessione Internet ed un punto telefonico per le emergenze per i residenti di Buggio (Foto)

Anche in Val Nervia al momento si guarda con apprensione alla situazione di Rocchetta Nervina e del suo isolamento, da domani ci sarà una importante novità sul piano tecnologico per la zona alta della valle.

Dalla prossima settimana, infatti, i residenti di Buggio, piccola frazione di Pigna potranno utilizzare il servizio Internet fornito dalla Sistel, azienda specializzata nella fornitura di connessione via radio, con un sistema wi-fi, oltre ad un punto di telefonia ‘Voip’ per poter chiamare in caso di emergenza.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione di Pigna, guidata dal Sindaco Roberto Trutalli, visto che la zona delle vecchie scuole di Buggio non è coperta da nessun operatore telefonico mobile. Il primo cittadino aveva anche interpellato il responsabile provinciale del Corecom ma, successivamente, ha trovato un accordo con la Sistel. In pratica il Comune fornirà alcuni punti con la corrente elettrica mente l’azienda installerà un’area wi-fi, collegata alla propria rete in banda larga.

Ma è prevista anche l’installazione di una novità, ovvero di due telefoni ‘Voip’ (che funzionano via Internet) e che saranno abilitati a chiamare il 112 per le emergenze. Il tutto a costo zero per il Comune. E’ probabile che verrà fatto lo stesso intervento nella zona di Melosa (dove la copertura mobile è assente) e su parte di Pigna, dove fortunatamente è migliore.

Domani mattina alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale del nuovo sistema di connessione, proprio a Buggio, dove saranno presenti il Presidente del Consiglio Regionale Piana ed il Presidente del Corecom. Il sistema è comunque già attivo e funzionante. Con la connessione i residenti potranno almeno effettuare chiamate Whatsapp e navigare. Ricordiamo che a Buggio vivono regolarmente 70 persone mentre d’estate salgono a 300 con una grossa comunità di danesi.