Imperia: ’Open Day' dell’Istituto Comprensivo ‘T. Littardi’, ecco le giornate per i vari plessi

Il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto Comprensivo ‘T. Littardi’ di Imperia incontreranno le famiglie in occasione dell’Open Day che si terrà con le seguenti modalità:

3 dicembre 2019 Plesso di Dolcedo

· ore 15.00 scuola primaria

· ore 16.15 scuola infanzia

5 dicembre 2019 plesso di Piazza Roma

· ore 15.00 scuola primaria

· ore 16.15 scuola infanzia

11 dicembre 2019 plesso di Via Ulivi

· ore 15.00 scuola primaria

· ore 16.15 scuola infanzia

11 dicembre 2019 scuola secondaria I° grado

si terrà presso il plesso della scuola primaria di Piazza Roma alle ore 18.00

12 dicembre 2019 plesso di Piani

· ore 15.00 scuola primaria

· ore 16.15 scuola infanzia

Sarà presentato il Piano dell’Offerta Formativa dei tre Ordini di Scuola, si illustrerà come i team dei docenti spendono ogni giorno le proprie energie per costruire un ambiente educativo sicuro e al passo con i tempi, in cui gli allievi crescono, apprendono e arricchiscono le proprie conoscenze, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie.

I docenti risponderanno alle domande dei genitori, affinché possano prendere una decisione consapevole e serena nella scelta della Scuola per i propri figli.

Questa sarà la prima delle iniziative organizzate dall’Istituto, per favorire un costante e costruttivo dialogo con le famiglie: a gennaio ‘porte aperte’ in tutti i plessi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.iclittardi.it