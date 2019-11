Festeggiato il 450 anniversario dalla fondazione del seminario Vescovile di Albenga

Giovedì 28 Novembre il seminario Vescovile di Albenga ha festeggiato il 450 anniversario della sua fondazione. L'evento più significativo è stata la solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Guglielmo Borghetti, concelebrata dai Vescovi Mario Oliveri (emerito) e Antonio Suetta, originario della Diocesi, già rettore del medesimo Seminario, prima della Consacrazione Episcopale e destinato alla diocesi di Ventimiglia-Sanremo.



Presente una nutrita rappresentanza del Clero Diocesano con i componenti delle aggregazioni laicali e le autorità civili e militari della diocesi. La giornata si è aperta con una rievocazione storica del Seminario da parte di Monsignor Giorgio Brancaleoni e dello stesso Vescovo Borghetti.



Si è tenuta altresì la posa di una lapide commemorativa e l'inaugurazione di una mostra fotografica di Mario Rossello sulla missione del Prete, proposta dalla Biblioteca diocesana, in collaborazione con l'Ucai locale, e in serata il concerto, Seminario in musica. Hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dell'evento i componenti del Serra Club, da sempre vicini alle esigenze del Seminario ingauno.