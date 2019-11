A sorpresa parte dalla 'Rotonda delle Olive' l'installazione delle luminarie di Taggia

Per la prima volta, anche la rotonda delle olive di Arma di Taggia sarà addobbata per Natale. Sono iniziate le operazioni di montaggio ed installazione delle luminarie sul territorio comunale di Taggia. La ditta Luminarie Casassa” di Campomorone (Genova) è arrivata questa mattina per iniziare il lavoro ed è partita svelando la sorpresa di quest'anno.



La scelta di addobbare la rotonda delle Olive è nata da un lavoro di concerto fatto dagli assessori Barbara Dumarte e Chiara Cerri che tra le pieghe del bilancio hanno reperito le risorse necessarie ad inserire questo abbellimento, semplice ma simbolico ed in un primo momento non previsto. Per questo Natale chi passerà dall'incrocio simbolo di Arma troverà un pacco regalo luminoso ed uno striscione di auguri. “Con l'augurio che sia un natale ricco di belle sorprese e di gioia, l'amministrazione ha pensato di dare il benvenuto a tutte le persone che per amore della nostra città verranno a trovarci durante le festività natalizie e naturalmente anche per i nostri amati concittadini - hanno spiegato gli assessori Dumarte e Cerri – Natale è un momento importante e le luminarie sono come un bel vestito che rende ancora più bella la nostra città”.



Le luminarie copriranno Arma, Taggia e Levà con colorazioni sull'oro e l'argento, ed una scelta di soggetti iconici di questo periodo come le stelle comete o i cristalli di neve. Per quanto riguarda la disposizione, il Comune ha optato per avere più addobbi luminosi sul lungomare. Inoltre, non sarà dimenticata Villa Boselli, dove sarà ripetuto l'esperimento dell'anno scorso con una scultura luminosa di grandi dimensioni. Non sarà una pallina gigante, come visto nel 2018, un po' per variare il soggetto ma anche per evitare l'esperienza negativa dovuta al danneggiamento della struttura a causa di alcuni giovani vandali.



Per la ditta genovese adesso scatta una vera e propria corsa contro il tempo per l'accensione. L'atteso momento è programmato per domenica 1° dicembre, all'indomani della prima manifestazione del calendario degli eventi natalizi 2019 (presentato QUI). Gli operai della Casassa stanno lavorando senza sosta, in quanto per rispettare la data, l'installazione era prevista nei giorni scorsi ma purtroppo il maltempo aveva reso necessario un rinvio per rispettare le condizioni di sicurezza. Il Comune conferma la data di domenica per l'accensione, se non sarà possibile al massimo slitterà di alcuni giorni, al più tardi la prossima settimana.