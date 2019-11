Taggia: masso sulla strada comunale di Bussana, lettore chiede intervento del Comune

Il lettore Orazio Caso chiede l'intervento del comune di Taggia per la messa in sicurezza di una strada.



"Abito presso la comunale di Bussana foglio 29 del Comune di Taggia. Visto il precedente articolo della strada Beulle di Sanremo, scrivo per segnalare il degrado e la difficoltà di circolazione di questa strada comunale nonostante vi siano state ripetute richieste di intervento, ad oggi per la caduta di un masso che ostruiva la circolazione dei veicoli sono dovuti intervenire i carabinieri forestali per rimuovere il masso, visto che i funzionari del comune non hanno provveduto adempimento per rimuovere il masso. Visto la sollecitudine di intervento del comune di Sanremo per strada Beulle, si auspica altrettanta sollecitudine del comune di Taggia".