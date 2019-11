Sanremo: il cagnolino Ettore aspetta una nuova famiglia

Sono rimasto solo io i miei fratellini sono stati tutti adottati, non lasciatemi solo per favore!!!!!!

Sono Ettore un maschietto di quattro mesi sono vaccinato microchippato, sarò di taglia media,Vado d'accordo con tutti e aspetto una casetta tutta per me.

Sono visibile a Sanremo.

Contattare per informazioni le mie zie Barbara 347 9300575 Susy 348 3716591

Grazie aspetto tante telefonate