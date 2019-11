Asti: la cucina semplice e creativa de "Le Teste di Rapa"

A pochi passi dalla centralissima Piazza Alfieri di Asti, percorrendo un centro storico molto interessante, si trova questa piccola viuzza, dove si affaccia un ristorante dal nome accattivante e curioso, che invita ad entrare.

L’ambiente all’interno è luminoso e presenta un arredamento shabby, uno stile “elegantemente trasandato”, che contempla mobili vintage restaurati insieme a porcellane, ferro battuto, pizzi e lino.

Nel complesso un mix di romantico e delicato, in un’armoniosa atmosfera declinata tutta al femminile. Sono infatti donne tutte le persone che operano all’interno del locale a partire dalla titolare, che sebbene giovane può vantare una discreta esperienza nel settore.

Il nome del locale che non sembra un complimento, lo ha scelto lei, “perché – come spiega orgogliosamente – mi hanno sempre chiamata così per via del mio carattere deciso e della testa dura”. Insomma siamo di fronte ad un’autentica “testa di rapa”, cocciuta e ostinate, che ha scelto le sue collaboratrici con le stesse caratteristiche e da qui il plurale del nome.

Tutto al femminile quindi lo staff, che rende il locale molto apprezzato dalla clientela, già affezionata, anche se è da poco più di un anno che ha aperto i battenti. A dispetto del nome l’accoglienza è ottima e gentile; con il sorriso sarete accompagnati nella confortevole e grande sala al primo piano, dove è piacevole sia la pausa pranzo sia la cena con gli amici o in coppia.

Un servizio con i tempi giusti per permettervi di godere dei piatti cucinati in modo “sincero e creativo” dalla cuoca, meridionale e con uno stile che risente di una attenta contaminazione fra la cucina del territorio e quella della sua infanzia.

Il menù cambia ogni mese ed è adatto ad ogni gusto ed esigenza: la rapa in cucina non è dura, ma tenera, delicata ed ha un alto concentrato di virtù salutari. E così una particolare attenzione viene posta alle scelte vegetariane e vegane. che ogni giorno sono proposte a pranzo e cena.

C’è un menù più veloce a pranzo e una scelta più ampia la sera alla carta: dalle interessanti Bowls (insalate con ingredienti particolari) come quella alle fragole e tonno di coniglio o quella con riso venere con barbabietola, mirtilli, melone, polpette di melanzane, ecc. Naturalmente la verdura e la frutta dipenderanno dalla stagionalità, i prezzi variano dai 9 ai 14 euro.

Negli antipasti troviamo dal classico vitello tonnato allo sformatino all’avocado, e il carpaccio di salmone alla mela verde oppure la “tartare” di tonno con arance e frutto della passione (da 8,5 euro a 11 euro). I primi di pasta fresca sono interessanti come i tajarin al pesto di arance e limone con gamberetti e i fazzoletti e calamari al nero di seppia, oppure la carbonara, quella vera con pecorino e guanciale (dai 9 ai 12 Euro).

La scelta dei secondi va dalla classica tagliata di Fassone con una salsa segreta della cuoca al polpo arrostito accompagnato dalla salsa di more oppure una deliziosa orecchia d’elefante (costoletta impanata) con concassè di pomodori (dai 15 ai 19 euro).

Accanto a piatti più moderni ci sono proposte della tradizione come il “Carpione", un antipasto composto da zucchine, uovo e bistecchine di pollo preparato con una marinatura dal gusto davvero delicato. Per finire in bellezza ci sono i dolci fatti in casa come il fondente e piccante (mousse di cioccolato al peperoncino) il dolce e salato (pannacotta con il caramello salato) e molto altro (tutti a 5-6 euro). La cantina consente una buona scelta di vini, con particolare attenzione al territorio, serviti anche al calice. Un locale consigliato e dove, a dispetto del nome, non correrete il rischio di “restare come una rapa”, ma vi sentirete come “il cacio sui maccheroni”.

“Le Teste di Rapa” si trova ad Asti in vicolo Giovanni Battista Giuliani, n.3, apre dal martedì al venerdì a pranzo e cena, il sabato solo la sera e domenica a pranzo.

Ha una vivace pagina facebook dove potete vedere le foto dei piatti scoprire il menù.