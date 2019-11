Molini di Triora: danni da maltempo, approvati lavori d'urgenza durante il consiglio comunale

Sono stati approvati oggi pomeriggio dal Consiglio Comunale di Molini di Triora i lavori d'urgenza per porre rimedio ai danni causati dal maltempo degli ultimi giorni.



Gli interventi interesseranno i dissesti verificatisi in località Morghette, alla vasca dell'acquedotto in località Poggio della Vigna a Glori, sempre a Glori in località San Giuseppe, ad Andagna sul terreno soprastante la Strada Provinciale in prossimità del Km. 29 + 750 e lungo la stradina che da Glori conduce al Santuario.

"Moltissimi altri interventi minori erano già stati eseguiti dagli operai Comunali e da volontari nei giorni scorsi. - conferma il capogruppo di maggioranza, il consigliere comunale Matteo Morini - Un ringraziamento doveroso a tutto il personale amministrativo del Comune di Molini di Triora e in particolare, al Segretario Comunale Avv. Giulia Colangelo che, nonostante un grave infortunio, ha continuato a lavorare riuscendo in pochissimi giorni ad ultimare gli iter delle pratiche, portandole prima in Giunta ed oggi in Consiglio Comunale".