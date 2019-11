Marco Campomenosi: "Sinistra e Ppe confusi bocciano l'emendamento della Lega per il Made in Italy"

“Le sinistre e il PPE, spaccati e confusi, hanno bocciato l’emendamento presentato dalla Lega per tutelare il Made in Italy, nell’ambito della proposta di risoluzione comune sulle misure volte a far fronte all’impatto sull’agricoltura europea della decisione OMC nella controversia Airbus”.

Interviene così Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, firmatario dell’emendamento a nome del gruppo Id. “Il nostro emendamento – prosegue - evidenziava come i dazi, conseguenti alla vicenda Airbus, colpiscono duramente i prodotti dell’Italia che non ha alcun ruolo nella controversia. Prendiamo atto con rammarico che, a fronte della nostra compattezza, gli altri gruppi come PPE e sinistra si sono spaccati non consentendo l’approvazione di un provvedimento a salvaguardia degli interessi dell’Italia”.

“È evidente – termina Campomenosi - come in alcune forze politiche regni ancora la confusione, ed è vergognoso che europarlamentari italiani votino contro e tradiscano così i produttori e gli agricoltori del proprio Paese. Per noi, Prima l’Italia non è solo uno slogan, per altri meglio seguire gli ordini di Bruxelles, Berlino e Parigi”.