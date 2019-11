Coup de théâtre del deputato Di Muro (Lega) in aula a Montecitorio: “Elisa, mi vuoi sposare?”

Colpo a sorpresa del deputato leghista nostra Flavio Di Muro durante il question time alla Camera. Durante il proprio intervento Di Muro ha estratto dalla tasca l'anello e ha chiesto in sposa la sua Elisa. Un “Mi vuoi sposare?” che ha scosso e stupito i colleghi.

“In tutta questa attività noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere i lavori di questa seduta - ha proseguito - ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per quello la vita di un uomo. Questo per me è un giorno diverso, un giorno speciale” ha dichiarato Di Muro prima di estrarre l'anello e porre la fatidica domanda: “Elisa, mi vuoi sposare?”