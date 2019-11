Anche nella nostra provincia gli annulli speciali di Poste Italiane per celebrare i vini del bel paese

Poste Italiane ha promosso una specifica iniziativa filatelica per celebrare i vini italiani, eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Gli annulli speciali potranno essere richiesti nella giornata di sabato, dalle 10 alle 12, presso i seguenti Uffici Postali: Diano Marina, in Viale Giacomo Matteotti 38; Imperia Centro, in Viale Giacomo Matteotti 155 e Sanremo, in Via Roma 158.

Con l’annullo sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza, presentata direttamente allo sportello temporaneo. Nello stand di Poste Italiane saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il bollo speciale figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 30 novembre, resterà depositato presso lo sportello filatelico del rispettivo Ufficio Postale, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.