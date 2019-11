Sanremo: gremitissimo il martedì letterario 'zontiano' con la Giudice Paola Di Nicola al Casinò

Una platea gremitissima ha accolto la giudice Paola Di Nicola che ha presentato il suo ultimo lavoro letterario ‘La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio’.

A fare gli onori di casa la Presidente Cinzia Papetti che durante il saluto iniziale ha brevemente spiegato l’attività del club service nell’ambito della campagna internazionale ‘Zonta Says No to Violence Against Women’. Oltre a rappresentati di varie associazioni locali, anche alcune volontarie di Croce Rossa Italiana, comitato locale, ed i ragazzi del liceo Cassini accompagnati dai loro insegnanti, che hanno letto alcuni efficaci brani tratti dal libro della Di Nicola.

Dopo la conferenza le zontiane si sono trasferite al ristorante ‘Mare Blu’ dove, hanno consegnato gli Zonta Centennial Award, diplomi istituiti nell’ambito dei Cento Anni di Zonta International, a Lorena Grossi, agente della Polizia di Stato andata di recente in pensione per essersi da sempre occupata di casi di maltrattamenti sulle donne, e alla socia fondatrice di Zonta Sanremo Lupetta Tessitore, da sempre impegnata nel sociale.