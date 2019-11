Sanremo: giovedì scorso Bruno Gambarotta ospita del Lions Club Host al ristorante 'Buca Cena' (Foto)

Oltre 50 persone tra soci e ospiti presenti, hanno applaudito più volte la bella e divertente presentazione del libro “Sanremo Story”, svolta brillantemente da Porchia e Moreschi, che hanno saputo coinvolgere, con battute, aneddoti, trasmettendo anche rare immagini fotografiche in bianco e nero, di cantanti e presentatori del Festival della Canzone. La seconda parte della serata è proseguita, con la testimonianza di Bruno Gambarotta, che ha svelato alcuni interessanti segreti, di quanto succedeva dietro le quinte del Festival della Canzone quando era organizzato nel salone delle Feste del Casinò, e lavorava come operatore televisivo, nella squadra esterna della Rai di Torino. Al termine della serata, agli illustri relatori il Presidente ha consegnato il guidoncino del Club e il libro “Sanremo Invisibile” di Giacomo Mannisi e Anna Blangett, pubblicato con la collaborazione del Sanremo Host.

Dopo il consueto tocco di campana e la lettura del Codice dell'Etica Lions, il presidente Roberto Pecchinino, ha dato il saluto a tutte le persone presenti, ringraziando per la partecipazione il Presidente di Circoscrizione Vincenzo Palmero, il Presidente del Lions Club Arma e Taggia Aurelio Negro , la ex consigliera del Comune di Sanremo Giovanna Negro, due graditissimi ospiti amici di Claudio Porchia, la giapponese sommelier dell'olio Yoko Moryama(in visita ai frantoi della nostra Provincia) e Roberto Ferretti(responsabile progetto "Marche in Valigia" dellaRegione Marche).

"E’ stata una serata all’insegna della cultura e del divertimento – commenta visibilmente soddisfatto Pecchinino - l’occasione per scoprire episodi poco noti o dimenticati di quando Festival della Canzone, era organizzato nel salone delle feste del Casinò, ma anche per conoscere quello che succedeva dietro le quinte del Festival dal 1951 al 1976, grazie alle preziose testimonianze di due protagonisti come il fotografo Alfredo Moreschi e Bruno Gambarotta, operatore per la RAI Radiotelevisione Italiana, non a colori ma ancora con le immagini trasmesse allora sulle vecchie televisioni in bianco e nero".