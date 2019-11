Imperia: sabato prossimo appuntamento con lo spettacolo ‘Vittime e carnefici’ tratto dal romanzo ‘Sulla sedia sbagliata’

Sabato 30 Novembre alle ore 21.15 presso il teatro dell'Attrito di Imperia, andrà in scena lo spettacolo ‘Vittime e carnefici’ tratto dal romanzo ‘Sulla sedia sbagliata’ di Sara Rattaro nell'adattamento e regia di Giorgia Brusco. In scena Giorgia Brusco ed Alessandro Cirilli.

"Uno spettacolo forte, che coniuga il teatro d'attore e quello di figura, tante voci che si rincorrono per un finale a sorpresa. La storia ruota intorno a due femminicidi, lo spunto sono i diversi punti di vista di vittime e carnefici: Zoe, Paolo, Andrea, Francesca, Teresa, Margherita, Valeria, Barbara, tutti seduti sulla sedia sbagliata. Ognuno con una storia di sofferenza da raccontare, di sconfitte da superare, di amore da incanalare. Molti io narranti che si raccontano, raccontano le loro relazione, i loro sensi di colpa, le loro debolezze, le loro incapacità. Una storia drammatica, intensa, toccante. Vicende che si intrecciano e sovrappongono, vittime e carnefici che si scambiano i travestimenti nel teatrino dell’assurdo della vita. Storie talmente vicine alle nostre che sembrano appartenerci, componendo un vivace mosaico in cui ogni tessera si incastra armoniosamente. Ciascuna delle persone coinvolte, tenta, tra passato e presente, di spiegare una realtà troppo complessa e difficile in un drammatico dialogo a più voci per poter tornare all'istante prima che la loro vita cambiasse, prima che si perdesse il controllo e la direzione, prima di essere travolti e affogati dalle conseguenze degli eventi… Il dolore, l'angoscia, la colpa e la responsabilità, propri di ciascuno dei personaggi, li riconosciamo nostri e per questo ci commuovono. Questo testo ha la forza di parlarci dell'amore, l'amore che sbaglia, l'amore impotente e attonito, l'amore che distrugge, l'amore incredulo. A nudo quindi i rapporti famigliari, le apparenze sociali, i drammi esistenziali, mostrati assumendo in ogni capitolo ora un punto di vista, ora un altro".

Info e prenotazioni: 329.4955513