I ringraziamenti di EDFA per l'allestimento dell'Open Day al Comune di Imperia (Foto)

EDFA Imperia ritiene opportuno e doveroso “ringraziare tutte le allieve ed ex allieve che sotto la guida del Consiglio direttivo hanno realizzato le composizioni floreali in occasione dell'Open Day al Comune di Imperia”.

Dichiarano da EDFA Imperia: “La buona riuscita dell'allestimento floreale si deve all'impegno progettuale, organizzativo e realizzativo profuso dalle persone che hanno partecipato, tutte appartenenti ad Edfa Imperia Ente Decorazione Floreale per Amatori , scuola di decorazione floreale senza scopo di lucro. Da sempre Edfa Imperia in tutte le mostre e manifestazioni si avvale del lavoro di squadra delle socie che, collaborando ciascuna con le proprie competenze, hanno come unica finalità la promozione dell'arte floreale e della scuola”.