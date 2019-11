I Parrucchieri Gori vi aspettano il 29 novembre per il Green Friday, potrete vivere tre percorsi emozionali

Tutti conoscono ormai il famigerato Black Friday, il giorno in cui si da il via allo shopping natalizio con sconti speciali, applicati a svariati prodotti e negozi aperti 24 ore su 24. Per l'occasione i Parrucchieri Gori il 29 novembre presenteranno invece il “Green Friday”, un giorno dedicato alla sostenibilità e al mondo della bellezza. Alla clientela verranno suggeriti trattamenti con prodotti totalmente naturali e vegan, scontati in occasione della giornata. Ma non è tutto! Il vero protagonista assoluto sarà il benessere: ai clienti verrà proposto un percorso sensoriale nel quale saranno usati solo prodotti ecosostenibili come la linea naturale e biologica di shampoo, maschere e balsami Source, oppure la linea Zao Make-up, con prodotti curativi per la pelle e senza conservanti artificiali, con polvere d'argento non nociva per la pelle. Tra le altre componenti bambù naturale, burro di karitè e molto altro ancora. Inoltre, ai presenti verrà offerta una degustazione di tantissime varietà di tisane depurative, drenanti e rilassanti.

Durante la giornata il percorso emozionale proseguirà, passando dal salone al negozio di Opera Magé, dove la titolare Marina Lorenzi, presenterà i prodotti tipici della tradizione gastronomica ligure e della Valle Argentina, con degustazione di tartine con vari tipi di patè di olive, pomodori sott'olio, olive taggiasche, creme e salse tipiche liguri e tanti altri prodotti regionali scontati per l'occasione. L'esperienza sensoriale si concluderà nel Bar Tiffany, dove la proprietaria Gilda Giovannoni, esperta barman, sempre aggiornata sulle nuove tendenze, preparerà due aperitivi green creati esclusivamente per l'evento. Le due attività si trovano entrambe in via Boselli .

Se desideri prenotarti per l'evento chiama ai numeri 0184 448914 e 0184 462120.

Per ulteriori info,visita la fan page https://www.facebook.com/parrucchierigori/